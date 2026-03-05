Форма поиска по сайту

05 марта, 10:55

Общество
Диетолог Мизинова: нехватка сложных углеводов в еде может вызвать проблемы с кишечником

Россиян предупредили о проблемах с кишечником из-за нехватки сложных углеводов

Недостаточное употребление сложных углеводов с пищей может привести к нарушению работы кишечника. Об этом в интервью News.ru рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.

По словам специалиста, сложные углеводы чаще всего присутствуют в продуктах с растительной клетчаткой. Если их мало в рационе, организм лишается нескольких видов клетчатки.

"Соответственно, мы можем ожидать недуги, связанные с нарушением состава кишечной микрофлоры", – объяснила Мизинова.

Она добавила, что проблемы с кишечником приводят к запорам, нерегулярному стулу, вздутию, тяжести в животе и тошноте.

По мнению диетолога, сложные углеводы должны лежать в основе рациона, однако их не следует есть слишком много. Больше всего ими богаты цельнозерновой хлеб и продукты без термической обработки – например, бананы или картофель.

Ранее диетолог-эндокринолог Елена Сюракшина рассказала, какие продукты обладают отрицательной калорийностью. По ее словам, к ним относятся такие фрукты и овощи, как сельдерей, огурцы, капуста, цитрусовые, ананас, яблоки, авокадо, а также отруби. Все эти продукты богаты клетчаткой и водой, микроэлементами и витаминами. На их переваривание организм тратит больше энергии, чем они содержат.

"Качество жизни": врач-диетолог рассказала о пользе куриной печени

обществоеда

