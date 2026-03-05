Форма поиска по сайту

05 марта, 15:02

Шоу-бизнес

Актер Гоша Куценко назвал сексизмом заставлять женщин "пахать" на работе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заставлять женщин много и тяжело работать является сексизмом, заявил актер Гоша Куценко в рамках "Форума в большом городе", передает Life.ru.

У артиста спросили, как он смотрит на женщин в "мужских" профессиях. По его словам, в спорте это может быть "очень сексуально", однако он строго высказался против работы девушек в шахтах.

"Женщина должна наслаждаться жизнью и рожать детей", – указал Куценко.

Он добавил, что все зависит от характера женщины и что она будет работать в том случае, если она деятельна. Однако заставлять ее "пахать" – по-сексистски. Артист подчеркнул, что считает женщин цветами жизни и что он никогда с ними не спорят, поскольку они "всегда правы".

Ранее сообщалось, что в преддверии 8 Марта Владимир Путин встретится в Кремле с выдающимися женщинами разных профессий. На встречу с главой государства были приглашены представительницы творческой интеллигенции, конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, врачи, медсестры и военкоры.

