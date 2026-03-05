Ограничения движения на ряде улиц в Москве сняты

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Временные ограничения движения на нескольких улицах в Москве сняты, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет об улице Новый Арбат в районе дома 1, съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе по направлению в область и внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал.

Также движение открыто на улице Тверской в районе дома 15/1 и улице Житной, дом 14.

Для водителей продолжает оставаться недоступным участок дороги Северо-Восточной хорды в районе станции метро "Ботанический сад". Ограничения, действующие в ночное время, продлятся до 20 апреля.

Меры были введены в связи с проведением строительных работ. В частности, они затронули одну полосу на Московском скоростном диаметре (СВХ).