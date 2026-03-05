Парковка около Рижского рынка будет запрещена 6–8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 6 по 8 марта у Рижского рынка в Москве будет временно запрещена парковка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Ограничение вводится с 00:01 6 марта до 20:00 8 марта на дублере Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома 88, строения 1, по проспекту Мира – между Водопроводным переулком и проспектом Мира. Под запрет подпадают как личные автомобили, так и такси.

В ЦОДД пояснили, что такая мера необходима для безопасности и удобства проезда в праздничные дни.

Ожидается, что в указанные дни движение в Москве будет более интенсивным вблизи цветочных рынков, торговых центров и мест досуга. Аналитики ЦОДД спрогнозировали увеличение числа поездок на личном транспорте более чем на 2% по сравнению с обычными днями. Это связано с 8 Марта.

Вместе с тем 8 и 9 марта парковка на столичных улицах будет бесплатной. Это относится в том числе к стоянкам с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также к зонам динамического тарифа.

