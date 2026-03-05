Лукашенко в преддверии 8 Марта пообещал защищать белорусских женщин

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко в преддверии Международного женского дня обратился к женщинам с обещанием их защиты от обидчиков. Фрагмент выступления президента страны размещен в телеграм-канале "Пул Первого".

"Счастливых вам праздников! И если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность (сказать об этом. – Прим. ред.). <...> Вы напишите мне, я обязательно отреагирую", – цитирует его газета "Известия".

Лукашенко подчеркнул, что глава его администрации Дмитрий Крутой возьмет под личный контроль все обращения женщин. Вместе с тем он пожелал всем представительницам прекрасного пола и их детям успехов и счастья.

Ранее Владимир Путин запланировал провести встречу с выдающимися женщинами разных профессий. Мероприятие приурочено к 8 Марта.

Встреча пройдет 5 марта. На нее были приглашены представительницы творческой интеллигенции, конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, врачи, медсестры и военкоры.