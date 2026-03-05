Форма поиска по сайту

05 марта, 17:19

Город

Столичному бизнесу напомнили о необходимости вывесить флаги к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К Международному женскому дню бизнесу необходимо вывесить государственный флаг России и флаг Москвы. Об этом напомнил начальник инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы ОАТИ Александр Александров.

Соответствующие правила касаются также управляющих компаний многоквартирных домов, собственников торговых, административных и офисных зданий. Монтаж флагов требуется завершить до 18:00 7 марта, а демонтаж – до 09:00 9 марта.

"При условии нахождения лицом к размещаемым объектам, Государственный флаг Российской Федерации вывешивается слева, флаг города Москвы – справа", – добавил он.

Вопросы, касающиеся оформления, можно задать на платформе "Открытый контроль". На ней можно найти всю информацию о требованиях, которые государство предъявляет к бизнесу, а также отслеживать даты плановых проверок.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что парковка на улицах Москвы 8 и 9 марта будет бесплатной. Мэр подчеркнул, что это относится в том числе к парковкам с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также к зонам динамического тарифа.

Тем временем заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов предупредил о более интенсивном движении в Москве 6–8 марта вблизи цветочных рынков. Аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) спрогнозировали увеличение числа поездок на личном транспорте более чем на 2% по сравнению с обычными днями.

