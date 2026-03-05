Дорожный трафик вырастет у столичных цветочных рынков 6–8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в Москве 6–8 марта будет более интенсивным вблизи цветочных рынков, торговых центров и мест досуга. Об этом сообщил РИА Новости заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, рост трафика связан с подготовкой к Международному женскому дню, 8 Марта. Аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) спрогнозировали увеличение числа поездок на личном транспорте более чем на 2% по сравнению с обычными днями.

Наиболее плотное движение традиционно ожидается в районе Рижского рынка и рядом с ним – на проспекте Мира, Новорижской эстакаде, Большой Переяславской и Трифоновской улицах.

Интенсивный трафик также прогнозируется в центре города, в том числе на улицах Кузнецкий Мост, Пятницкой, Большой Никитской, Моховой, Варварке и Петровке, а также в Театральном проезде.

Кроме того, возможны затруднения движения рядом с крупными торговыми центрами и транспортными узлами. В частности, в районе станции метро "Киевская" загруженными могут стать Большая Дорогомиловская улица, Бережковская набережная и Киевская улица.

В ЦОДД отметили, что в период длинных выходных возрастет число поездок за город, поэтому повышенная нагрузка ожидается и на вылетных магистралях, включая Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Ленинградское и Дмитровское шоссе, Волгоградский и Рязанский проспекты.

Время в пути на некоторых направлениях может увеличиться в 2–4 раза по сравнению с обычными днями. На дорожную ситуацию также могут повлиять погодные условия, из-за перепадов температуры возможна гололедица. Водителям рекомендовали заранее планировать маршруты, соблюдать дистанцию и по возможности пользоваться городским транспортом.

Ранее сообщалось, что в России могут остановить рост цен на цветы в преддверии Международного женского дня. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал провести анализ состояния конкуренции на цветочном рынке, оценить уровень его монополизации и проверить участников на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства.

