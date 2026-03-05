В ГД заявили об увеличении МРОТ до 35 тыс руб в ближайшие годы

Фото: depositphotos/Professor25

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен вырасти как минимум на 8 тысяч рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, через 4 года МРОТ должен быть не менее 35 тысяч рублей в месяц. Это тот минимальный размер, который должен зарабатывать россиянин, работающий в формате полной занятости.

Депутат напомнил, что Владимир Путин поручил повышать МРОТ выше уровня инфляции. В 2026-м показатель увеличился примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. В данный момент МРОТ составляет более 27 тысяч рублей.

"Минимальная зарплата для конкретного региона не может быть меньше (федерального. – Прим. ред.) МРОТ, но может быть больше", – подчеркнул Нилов.

Он уточнил, что в некоторых субъектах России, например северных, минимальная зарплата превышает федеральный МРОТ, исходя из природно-климатических и экономических условий. В стране нет ни одного региона, где минимальная зарплата была бы ниже МРОТ, указал собеседник агентства.

Всего на уровне МРОТ в России зарплату получают около 4,5 миллиона человек. Вместе с прожиточным минимумом это 2 ключевые величины, которые влияют на всю социальную сферу, отметил парламентарий.

Следующий шаг увеличения МРОТ будет предложен российским правительством в проекте бюджета страны на 2027 год. При этом "еще несколько лет назад МРОТ не дотягивал до прожиточного минимума", что было нарушением трудового законодательства, но потом ситуацию удалось исправить, и в данный момент зарплату выше прожиточного минимума должны получать все, даже с учетом вычета налогов, добавил Нилов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о росте реальных доходов россиян на 7,7% за 2025 год. Зарплата в реальном выражении увеличилась на 4,4%. В этом году реальные доходы граждан могут увеличиться еще на 4,8% по сравнению с предыдущим.