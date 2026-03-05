Bloomberg: российский СПГ-танкер "Арктик Пионер" сделал остановку в Средиземном море

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Российский СПГ-танкер "Арктик Пионер" встал в Средиземном море вскоре после нападения на другой российский корабль – "Арктик Метагаз". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

Согласно имеющимся данным, российский танкер с 3 марта находится на якоре в районе египетского Порт-Саида. Судно, завершив доставку груза в Китай, возвращалось обратно. Последнее подтвержденное местоположение корабля было зафиксировано 39 часов назад.

Российский газовоз "Арктик Метагаз" подвергся нападению украинских катеров в Средиземном море недалеко от мальтийских территориальных вод 3 марта. Судно, перевозившее груз, оформленный в соответствии со всеми нормами, направлялось из Мурманска.

В ходе инцидента 2 из 30 членов экипажа получили ожоги и были госпитализированы в Бенгази. Остальные моряки были отправлены обратно в Мурманск.

Владимир Путин охарактеризовал атаку как террористическую. Президент подчеркнул, что подобные инциденты усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках и рынках газа, в том числе для Европы.