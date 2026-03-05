MEN: пожарные в Манчестере помогли мужчине, который застрял в телефонной будке

Фото: Getty Images/Matt Cardy

Пожарные в Манчестере спасли мужчину, который оказался заперт в классической красной телефонной будке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Manchester Evening News.

По данным СМИ, пострадавший хотел воспользоваться телефоном внутри, чтобы заказать кебаб, однако аппарат был неисправен. Более того, тяжелая дверь захлопнулась и заблокировала выход.

Находящиеся рядом друзья мужчины пытались открыть дверь, но самостоятельно сделать это не смогли. Ему удалось снять стеклянную панель в нижней части кабины, но это не помогло ему покинуть будку. Друзья около часа пытались вскрыть дверь, после чего вызвали пожарных.

Спасатели освободили мужчину. Случившееся вызвало обсуждение в социальных сетях – некоторые предположили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Другие пользователи хотели узнать, смог ли он получить свой заказ.

