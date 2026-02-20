UPI: пожарные в США помогли выбраться застрявшему головой в колесе щенку

Фото: upi.com

В штате Калифорния США пожарные вызволили щенка, голова которого застряла в колесном диске, сообщает UPI.

По данным СМИ, на вызов выезжала бригада из округа Фресно. На месте выяснилось, что любопытный пес просунул голову в отверстие диска и застрял. Чтобы освободить его, спасателям пришлось действовать максимально аккуратно и терпеливо – важно было не травмировать животное.

В итоге щенка извлекли невредимым, хотя, как отметили пожарные, после случившегося он выглядел "немного смущенным".

Ранее в штате Флорида спасли ламантина из канализации. Животное нашел геодезист, занимавшийся улучшением ливневой канализации. Вес ламантина составил 186 килограммов. После того как животное вызволили, его отправили в океанариум SeaWorld в Орландо.