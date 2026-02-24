Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 08:12

Политика
Главная / Новости /

Mandiner: Киев перестанет поддерживать ВСУ к апрелю

Киев может перестать поддерживать ВСУ к апрелю

Фото: 123RF.com/guruxox

Вооруженные силы Украины (ВСУ) к апрелю могут перестать функционировать из-за отсутствия финансирования со стороны властей страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на венгерский портал Mandiner.

По данным СМИ, ухудшение отношений Киева и Будапешта может лишить Украину финансовой помощи со стороны Европы. В таком случае Украина не сможет поддерживать армию и "просто обанкротится", указали журналисты.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление украинских войск провалилось в 2023 году из-за того, что лидер страны Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы.

По его словам, первоначальный план заключался в сосредоточении сил в "едином кулаке", однако в результате войска были рассредоточены по обширной территории, что ослабило их ударную мощь.

Новости мира: Орбан сравнил помощь Украине с отправкой водки алкоголику

Читайте также


политика

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика