Mandiner: Киев перестанет поддерживать ВСУ к апрелю

Фото: 123RF.com/guruxox

Вооруженные силы Украины (ВСУ) к апрелю могут перестать функционировать из-за отсутствия финансирования со стороны властей страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на венгерский портал Mandiner.

По данным СМИ, ухудшение отношений Киева и Будапешта может лишить Украину финансовой помощи со стороны Европы. В таком случае Украина не сможет поддерживать армию и "просто обанкротится", указали журналисты.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление украинских войск провалилось в 2023 году из-за того, что лидер страны Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы.

По его словам, первоначальный план заключался в сосредоточении сил в "едином кулаке", однако в результате войска были рассредоточены по обширной территории, что ослабило их ударную мощь.