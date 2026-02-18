Фото: ТАСС/AP/Alberto Pezzali

Контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось в 2023 году из-за того, что президент страны Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью экс-главкома ВСУ Валерия Залужного изданию Associated Press.

Бывший главнокомандующий рассказал, что первоначальный план заключался в сосредоточении сил в "едином кулаке" для удара в Запорожской области и выхода ВСУ к Азовскому морю. По его словам, для проведения операции требовались масштабное наращивание сил и тактическая неожиданность.

Однако вместо этого украинские войска были рассредоточены по обширной территории, что ослабило их ударную мощь, объяснил Залужный. В результате атака армии Украины проходила по нескольким направлениям в Запорожской области и в направлении Бахмута.

Ранее СМИ писали, что американский предприниматель Илон Маск сорвал украинское контрнаступление, отключив в 2022 году спутниковый интернет Starlink.

Как рассказали журналисты, бизнесмен попросил старшего инженера офиса SpaceX в Калифорнии отключить Starlink в Херсонской области, которую Украина пыталась вернуть под свой контроль. Проблемы с интернетом также затронули другие территории, в том числе Донецкую Народную Республику (ДНР).