Фото: 123RF/alexkonon

Американский бизнесмен Илон Маск сорвал контрнаступление ВСУ, отключив в 2022 году спутниковый интернет Starlink, передает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, предприниматель попросил старшего инженера офиса SpaceX в Калифорнии отключить Starlink в Херсонской области, которую Украина пыталась вернуть под свой контроль. Меры также затронули другие территории, в том числе Донецкую Народную Республику (ДНР).

Данный шаг Маска вызвал потрясение у некоторых сотрудников, а также фактически изменил линию фронта, вызвав смятение в рядах украинской армии. Беспилотные летательные аппараты оказались бесполезны, а артиллерийские системы, которые использовали спутниковый интернет для наведения, не смогли поразить цели.

Тем временем в Starlink не стали комментировать факт произошедшего.

В свою очередь, экс-советник американского президента Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что население Штатов все больше выступает за выход США из украинского конфликта, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Newsweek.

По его словам, число американцев, которые привержены такой позиции, постоянно растет. Одной из причин этого он назвал "недобросовестные действия чиновников на Украине, получающих помощь".

При этом, уточнил Кортес, жители Соединенных Штатов начинают терять терпение, ведь "истинная природа украинских лидеров вскрылась" после ограничения антикоррупционных органов. Они также считают, что доверять Киеву нельзя.

Еще один перебой в работе Starlink был зафиксирован вечером 24 июля. Он затронул территории по всему миру. Самое большое количество жалоб было зафиксировано в Соединенных Штатах, Канаде и Германии. В целом на неполадки пожаловались более 50 тысяч раз. Помимо этого, СМИ сообщали о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у Вооруженных сил Украины.