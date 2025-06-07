Newsweek: отмена контрактов SpaceX может поставить США в зависимость от РФ

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Отмена американским президентом Дональдом Трампом госконтрактов с компанией SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, может поставить США в зависимость от России. Об этом сообщил журнал Newsweek.

"Отмена Трампом контрактов со SpaceX Маска может заставить США сблизиться с Россией <...> Этот шаг может поставить США в зависимость от России в вопросах космических запусков и выхода в космос", – говорится в публикации.

Замдиректора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп отметил, что компания Маска является "жизненно важным органом" деятельности американцев в космосе. По его словам, расторжение госконтрактов со SpaceX приведет к тому, что NASA снова придется обращаться к России за помощью в полетах на Международную космическую станцию.

Публичный конфликт между Маском и Трампом разгорелся после того, как предприниматель ушел с госслужбы. Он также раскритиковал законопроект американского лидера о сокращении госрасходов и обвинил президента в том, что тот не опубликовал дело Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми, так как сам в нем фигурирует.

В ответ на это глава Белого дома сказал, что Маск сошел с ума. Он уточнил, что сэкономит стране миллиарды, если прекратит субсидии и контракты с компаниями бизнесмена.

Более того, Трамп не исключил, что "сумасшедшее" поведение Маска может быть связано с употреблением наркотических веществ, утверждали журналисты.