Маск поддержал идею импичмента Трампу

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Американский предприниматель Илон Маск выступил в поддержку предложения об импичменте в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает "Радио 1".

Один из пользователей социальной сети X, комментируя конфликт Маска и Трампа, предложил отстранить последнего от должности главы Белого дома и выдвинуть на его пост вице-президента США Джей Ди Вэнса. Маск согласился с этой позицией.

Конфликт между Трампом и Маском разгорелся вскоре после ухода последнего с госслужбы. Бизнесмен раскритиковал законопроект президента США о сокращении государственных расходов, а также обвинил его в том, что тот все еще не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле детьми.

По информации СМИ, критика Маска была вызвана тем, что некоторые его политические и бизнес-интересы попали под удар. Например, инициатива Трампа предполагает сокращение налоговой субсидии на электромобили, в том числе компании Tesla.

Президент США заявил, что предприниматель сошел с ума после того, как его лишили полномочий. Он также добавил, что сэкономит стране миллиарды долларов, если прекратит государственные субсидии и контракты с компаниями Маска.

СМИ писали, что в Белом доме запланировали телефонную беседу Трампа с Маском, чтобы заключить между ними мир.