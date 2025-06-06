Politico: советники Белого дома назначили звонок Трампа и Маска, чтобы помирить их

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Советники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа запланировали телефонную беседу с предпринимателем Илоном Маском на пятницу, 6 июня, чтобы заключить между ними мир. Об этом сообщила газета Politico.

При этом, как отмечают журналисты, комментируя разлад с предпринимателем, глава Белого дома спокойно говорил о произошедшей ссоре.

"Все нормально. Все идет очень хорошо, лучше некуда", – приводит слова Трампа издание.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что предприниматель имеет право высказываться в защиту своих компаний. При этом, по ее словам, приоритетом Трампа и его администрации остается законопроект об уменьшении федеральных расходов.

"Илон вернулся в свои компании, и как бизнесмен он имеет право высказываться в защиту своих компаний, но президент обязан бороться за эту страну", – заявила Левитт в эфире телеканала Fox News.

Она добавила, что в Белом доме законопроект считают самым историческим законодательным актом в современной американской истории.

Конфликт между Трампом и Маском разгорелся вскоре после ухода последнего с госслужбы. Бизнесмен раскритиковал законопроект президента США о сокращении государственных расходов, а также обвинил его в том, что тот все еще не опубликовал дело финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле детьми.

По информации СМИ, критика Маска была вызвана тем, что некоторые его политические и бизнес-интересы попали под удар. Например, инициатива Трампа предполагает сокращение налоговой субсидии на электромобили, в том числе компании Tesla.

Президент США заявил, что предприниматель сошел с ума после того, как его лишили полномочий. Он также добавил, что сэкономит стране миллиарды долларов, если прекратит государственные субсидии и контракты с компаниями Маска.