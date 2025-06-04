Маск раскритиковал законопроект Трампа о госрасходах

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск резко раскритиковал законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении государственных расходов.

"Извините, но я больше не могу это терпеть. Этот огромный, возмутительный законопроект о расходах Конгресса – отвратительное зло", – написал предприниматель в соцсети X.

Маск добавил, что голосовать за данный проект было позорным.

По информации портала Axios, Маск раскритиковал законопроект Трампа после того, как некоторые его политические и бизнес-интересы попали под удар. В частности, инициатива лидера США предполагает сокращение налоговой субсидии на электромобили, в том числе компании Tesla.

Журналисты также отмечают, что Маск хотел сохранить за собой место госслужащего, однако в администрации Трампа ему заявили, что он больше не может работать в политической сфере. Бизнесмен также получил отказ на свою идею, чтобы Федеральное управление гражданской авиации США использовало его спутниковую систему Starlink для управления национальным воздушным движением.

Еще одной причиной критики Маска могло стать внезапное решение Трампа об отзыве кандидатуры Джареда Айзекмана – союзника Маска – на пост руководителя NASA.

Источники портала подчеркивают, что Маск и Трамп по-прежнему остаются друзьями и союзниками, однако президент оказался рассержен после критики предпринимателя в соцсетях.

В конце мая стало известно, что Илон Маск покинет должность руководителя департамента эффективности правительства (DOGE) США. По данным СМИ, соглашение об отставке было достигнуто в Белом доме после критических комментариев Маска в отношении идеи об оптимизации расходов федерального бюджета.

Сам Маск заявил, что после отставки продолжит быть другом и советником Дональда Трампа. В свою очередь, президент США также выразил надежду, что Маск продолжит давать ему советы.