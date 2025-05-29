Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 08:12

Политика

Илон Маск покинет пост главы DOGE в администрации США

Фото: AP Photo/Jeffrey Phelps

Предприниматель Илон Маск в ближайшее время покинет должность руководителя департамента эффективности правительства (DOGE) США. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Associated Press.

По данным СМИ, соглашение об отставке было достигнуто в Белом доме после критических комментариев Маска в отношении идеи об оптимизации расходов федерального бюджета.

Сам Маск подтвердил эту информацию в соцсети X.

"Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы. Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства", – написал он.

Как утверждали журналисты, бизнесмен решил уйти из политики по соображениям безопасности, из-за трудностей в достижении результатов, а также в связи с негативной реакцией на его работу. Близкие к Маску источники отмечали, что тот разочаровался в политике и теперь планирует уделять больше внимания руководству Tesla и SpaceX.

Американские издания обратили внимание, что Маска также стали реже упоминать в соцсети Трампа Truth Social. Ранее лидер Соединенных Штатов упоминал предпринимателя в своих публикациях каждые несколько дней.

Новости мира: Илон Маск покинет пост главы DOGE из-за разногласий в Белом доме

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика