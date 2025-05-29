Илон Маск покинет пост главы DOGE в администрации США

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Предприниматель Илон Маск в ближайшее время покинет должность руководителя департамента эффективности правительства (DOGE) США. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Associated Press.

По данным СМИ, соглашение об отставке было достигнуто в Белом доме после критических комментариев Маска в отношении идеи об оптимизации расходов федерального бюджета.

Сам Маск подтвердил эту информацию в соцсети X.

"Поскольку мой запланированный срок на позиции специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы. Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства", – написал он.

Как утверждали журналисты, бизнесмен решил уйти из политики по соображениям безопасности, из-за трудностей в достижении результатов, а также в связи с негативной реакцией на его работу. Близкие к Маску источники отмечали, что тот разочаровался в политике и теперь планирует уделять больше внимания руководству Tesla и SpaceX.

Американские издания обратили внимание, что Маска также стали реже упоминать в соцсети Трампа Truth Social. Ранее лидер Соединенных Штатов упоминал предпринимателя в своих публикациях каждые несколько дней.