Politico: Маска стали реже упоминать в соцсетях Трампа

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Американского предпринимателя Илона Маска стали реже упоминать в социальной сети президента США Дональда Трампа Truth Social. Об этом сообщает издание Politico.

СМИ приводит анализ публикаций лидера США, а также его соратников в соцсетях, электронных письмах по сбору средств и брифингах Белого дома. По мнению авторов материала, Маск "исчез из них".

При этом отмечается, что ранее Трамп упоминал Маска в Truth Social каждые несколько дней.

"Когда-то Маск был основным участником брифингов Белого дома, но теперь его почти не упоминают. Даже члены конгресса фактически исключили его из своих информационных бюллетеней", – говорится в публикации.

Также уточняется, что президент США больше не использует имя предпринимателя в своих кампаниях по сбору средств. Кроме того, по информации издания, некоторые республиканцы начали воспринимать Маска "политически токсичным".

"Отход администрации Трампа от Маска был драматичным в Сети. В феврале и марте Трамп публиковал посты о генеральном директоре Tesla в среднем четыре раза в неделю, <...> с начала апреля президент ни разу не упомянул Маска на Truth Social", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что совет директоров американской компании по производству электромобилей Tesla начал поиски нового генерального директора, который заменит на этой должности основателя – Маска.

По данным СМИ, такое решение вызвано падением акций Tesla и недовольством целого ряда крупных инвесторов тем, что Маск уделяет больше внимание не делам компании, а своей политической деятельности.

