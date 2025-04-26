Маск заявил, что пора положить конец конфликту на Украине

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Американский бизнесмен и руководитель департамента госэффективности США (DOGE) Илон Маск поддержал заявление лидера США Дональда Трампа о необходимости завершить конфликт на Украине.

"Время положить конец резне", – написал предприниматель на своей странице в соцсети X.

Дональд Трамп сообщал, что большая часть основных позиций украинского урегулирования согласнованы. Теперь, по его словам, Москве и Киеву необходимо организовать встречу "на очень высоком уровне".

25 апреля Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф обсудили в Кремле возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча российского лидера с американским политиком продлилась три часа, она носила конструктивный и полезный характер.