Трамп заявил, что основные позиции сделки по Украине согласованы

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что большая часть основных позиций украинского урегулирования согласнованы. Теперь, по его словам, Москве и Киеву необходимо организовать встречу "на очень высоком уровне".

"Хороший день на переговорах и встречах с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы довести дело до конца", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома в очередной раз немедленно остановить текущий конфликт, пообещав оказать для этого поддержку со стороны США.

Ранее Трамп отмечал, что работа над мирной сделкой между Россией и Украиной идет гладко. Он также добавил, что спецпосланник США Стив Уиткофф провел "хорошую" встречу с Владимиром Путиным в России.

Вместе с тем лидер США обратил внимание, что Украина до сих пор не подписала с США соглашение о полезных ископаемых. По его словам, подписание задерживается по меньшей мере на три недели.