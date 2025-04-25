Трамп заявил, что Украина еще не подписала соглашение с США о полезных ископаемых

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Украина до сих пор не подписала с США соглашение о полезных ископаемых. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

По его словам, подписание задерживается по меньшей мере на три недели. Он выразил надежду, что документ будет подписан "незамедлительно".

Ранее СМИ писали, что переговоры Украины и Соединенных Штатов в Вашингтоне по полезным ископаемым прошли в "атмосфере антагонизма". Уточняется, что напряжение в разговоре возникало из-за последнего варианта предложенной Штатами сделки, который был "шире" оригинальной версии документа.

Перспективы какого-либо прорыва на консультациях оказались слабыми, рассказывал источник.