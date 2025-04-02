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Украина хочет закончить боевые действия без капитуляции перед Россией и не отказываясь от экономической независимости в пользу США, сообщает МК со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal (WSJ).

Уточняется, что Киев, принимая на себя обязательства по соглашению, пытается выиграть время для улучшений условий сделки по разработке редких ресурсов. В свою очередь, РФ хочет "доминировать на Украине" и не допустить ее интеграции с Западом, уверены журналисты.



Киев в случае отказа от подписания нового проекта документа между Украиной и США рискует вызвать новую волну гнева со стороны Вашингтона, сообщает радио КП со ссылкой на WSJ.

Новая версия документа, по оценкам СМИ, более жесткая, чем предыдущая. В частности, Соединенные Штаты получают практически полный контроль над украинскими недрами и обязывают Украину компенсировать оказанную американцами военную помощь в размере 120 миллиардов долларов.

Если соглашение будет подписано, то Киеву остается надеяться лишь на то, что сделка будет реализована не в полной мере, заключили журналисты.

Ранее американский лидер Дональд Трамп жаловался, что его украинский коллега Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Если он это сделает, то его ждут большие проблемы, пообещал Трамп.

При этом власти Украины расценили новый проект соглашения между странами так, как будто Киев воевал с Вашингтоном, проиграл, попал в плен, а теперь должен выплачивать пожизненные репарации.

