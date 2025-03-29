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В Киеве обеспокоены новым проектом соглашения с США по ресурсам, поскольку он выглядит как "проигрыш в войне с Вашингтоном" с выплатой репараций. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

"Новый проект соглашения выглядит так, будто Украина участвовала в войне с США, проиграла, попала в плен и теперь должна выплачивать пожизненные репарации", – сообщил чиновник.

По его словам, в новой версии соглашения предыдущие пакеты помощи Киеву приравниваются к займам. Журналисты считают, что в ближайшем будущем власти Украины не будут подписывать договор в его текущем виде.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал превосходным проект соглашения Украины и США по ресурсам, так как в случае утверждения этой сделки украинского президента Владимира Зеленского и его команду "повесят на майдане".

Еврокомиссия ранее указала Украине на необходимость изучения сделки с США по ресурсам на предмет выполнения обязательств перед Евросоюзом в рамках процесса вступления страны в объединение.