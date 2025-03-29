WP: сделка по ресурсам Украины выглядит как репарации Киева Вашингтону

29 марта, 04:23Политика
Фото: 123RF/belegan
В Киеве обеспокоены новым проектом соглашения с США по ресурсам, поскольку он выглядит как "проигрыш в войне с Вашингтоном" с выплатой репараций. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
"Новый проект соглашения выглядит так, будто Украина участвовала в войне с США, проиграла, попала в плен и теперь должна выплачивать пожизненные репарации", – сообщил чиновник.
По его словам, в новой версии соглашения предыдущие пакеты помощи Киеву приравниваются к займам. Журналисты считают, что в ближайшем будущем власти Украины не будут подписывать договор в его текущем виде.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал превосходным проект соглашения Украины и США по ресурсам, так как в случае утверждения этой сделки украинского президента Владимира Зеленского и его команду "повесят на майдане".
Еврокомиссия ранее указала Украине на необходимость изучения сделки с США по ресурсам на предмет выполнения обязательств перед Евросоюзом в рамках процесса вступления страны в объединение.
Трамп заявил, что провел разговор с Зеленским