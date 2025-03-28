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28 марта, 21:37

Политика

Зеленский не признал долг перед США

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский отказался признавать долг перед США, сообщает "Радио 1" со ссылкой на украинские СМИ.

"Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", – отметил украинский лидер.

Ранее Киев и Вашингтон договорились заключить соглашение о разработке полезных ископаемых как можно быстрее.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проект соглашения по ресурсам превосходным, так как в случае его утверждения Зеленского и его команду "повесят на майдане". В ином случае киевский режим будет "обнулен" самими Штатами, уверен российский политик.

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