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Украинский президент Владимир Зеленский отказался признавать долг перед США, сообщает "Радио 1" со ссылкой на украинские СМИ.

"Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", – отметил украинский лидер.

Ранее Киев и Вашингтон договорились заключить соглашение о разработке полезных ископаемых как можно быстрее.

При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проект соглашения по ресурсам превосходным, так как в случае его утверждения Зеленского и его команду "повесят на майдане". В ином случае киевский режим будет "обнулен" самими Штатами, уверен российский политик.

