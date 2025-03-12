Welt: США проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности

Фото: АР/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Делегация США проигнорировала во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии требование Киева о гарантиях безопасности. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Die Welt.

В результате украинской делегации на встрече с США удалось добиться лишь того, что переговоры о гарантиях безопасности начнутся "как можно скорее".

Кроме того, как сообщили представители американской администрации журналистам, соглашение с Украиной будет затрагивать не только "компенсацию расходов на помощь США", но и "разработку украинских полезных ископаемых".

28 февраля президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне. Во время встречи между ними произошел конфликт, в результате чего они не смогли подписать сделку по недрам.

Спустя время американская сторона приняла решение приостановить передачу военной помощи Украине, а также обмен разведданными.

11 марта делегации Украины и США встретились в саудовском городе Джидда. В результат стороны договорились сформировать переговорные группы для урегулирования украинского конфликта.

Киев также выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня, а те в свою очередь пообещали возобновить разведывательную и военную помощь киевскому режиму.

Кроме того, США и Украина договорились подписать соглашение о полезных ископаемых "как можно скорее".

