Reuters: Трамп не требует демилитаризации Украины в рамках переговоров

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Президент США Дональд Трамп не требует демилитаризации Украины в рамках урегулирования текущего конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Одновременно с этим, по его словам, американский президент отвергает идею о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

По итогам прошедших в Саудовской Аравии переговоров США и Украины Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня. Он может быть в дальнейшем продлен по взаимному согласию сторон "на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией".

Помимо этого, США и Украина договорились заключить соглашение о полезных ископаемых как можно быстрее. Лидеры обеих стран поручили своему окружению довести до подписания сделку по освоению украинских ресурсов.