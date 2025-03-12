Евросоюз поддержал предложение о перемирии на Украине

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Евросоюз приветствует достигнутые договоренности на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии, включая предложение о режиме прекращения огня, а также о возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны Штатов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это позитивное событие, которое может стать шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине. Теперь мяч находится в руках России", – написала она в соцсети X.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС вместе со своими партнерами готов в полной мере участвовать в предстоящих мирных переговорах.

Переговоры США и Украины прошли 11 марта в саудовском городе Джидда. Одной из тем стала готовность киевского руководства к мирному урегулированию конфликта с Россией.

По итогам переговоров Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня, который может быть в дальнейшем продлен по взаимному согласию сторон "на условиях принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией".

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на этой неделе. Американский лидер также сообщил, что американские дипломаты рассчитывают провести переговоры с российскими коллегами в ближайшие дни.