Постпред РФ при ООН Небензя назвал Евросоюз русофобским блоком

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Евросоюз превратился в русофобский блок, когда решил поставить на кон свое благосостояние в противостоянии с Россией, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации по вопросу взаимодействия всемирной организации с Евросоюзом.

"Некогда здравый интеграционный клуб, продвигавший проекты сотрудничества с Россией, сегодня окончательно превратился в закостенелый и агрессивный русофобский блок, поставивший свое энергетическое, экономическое, социальное и финансовое благополучие на кон в бессмысленном противостоянии своему восточному соседу", – передает его слова ТАСС.

По мнению дипломата, после того как президент США Дональд Трамп провозгласил курс на достижение мира на Украине, ЕС стал апологетом войны и прилагает усилия для воспрепятствования диалога между США и Россией по урегулированию конфликта.

Как отметил постпред, у России нет диалога с Евросоюзом, потому что адекватных собеседников там почти не осталось. Вместе с тем Москва готова к переговорам с теми европейскими странами, которые хотят восстановления мира, подчеркнул Небензя.

Тем временем стало известно, что постоянные представители стран – членов Евросоюза не смогли согласовать продление на полгода персональных антироссийских санкций. Принятие решения перенесено на 12 марта.

Между тем нижняя палата парламента Франции готовится к рассмотрению резолюции об увеличении помощи Киеву, которая предполагает изъятие замороженных активов России. Согласно документу, французские парламентарии призывают ЕС воспользоваться замороженными российскими активами для поддержки Украины.