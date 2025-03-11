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11 марта, 18:26

Политика

Парламент Франции рассмотрит 12 марта резолюцию об изъятии замороженных активов России

Фото: depositphotos/viperagp

Нижняя палата парламента Франции в среду, 12 марта, рассмотрит резолюцию об увеличении помощи Киеву. Проект документа также предполагает изъятие замороженных активов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что резолюцию выдвинули на рассмотрение более 50 депутатов, в том числе бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Согласно документу, французские парламентарии призывают Евросоюз воспользоваться замороженными российскими активами для поддержки Украины.

Кроме того, в резолюции отмечается необходимость усиления финансовой, военной и технологической помощи украинской стороне, а также введения новых санкций против России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что намерение Франции в 2025 году направить Украине вооружения на сумму 195 миллионов евро за счет применения доходов от замороженных активов России нарушает все нормы международного права.

По словам Володина, действующие власти Франции забыли о том, как дорого всему миру и России в частности обошлась победа над нацизмом. Поэтому сейчас, когда с момента Победы прошло 80 лет, они "вновь, не стесняясь, финансируют неонацистов".

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