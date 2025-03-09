Фото: kremlin.ru

Намерение Франции в 2025 году направить Украине вооружения на сумму 195 миллионов евро за счет применения доходов от замороженных активов России нарушает все нормы международного права, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Очевидная истерия от бессилия окончательно взяла верх над разумом", – приводит слова парламентария пресс-служба Госдумы.

По словам Володина, действующие власти Франции забыли о том, как дорого всему миру и России в частности обошлась победа над нацизмом. Поэтому сейчас, когда с момента Победы прошло 80 лет, они "вновь, не стесняясь, финансируют неонацистов".

Председатель ГД также напомнил, что на фоне тех же действий со стороны Британии он уже указывал, что "отвечать за свои действия и возвращать украденное все равно придется". По словам Володина, это касается каждой страны, которая "решит продолжить преступную практику присвоения чужого".

На незаконность изъятия некоторыми странами замороженных российских активов ранее указывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Подобные действия, по его словам, будут иметь судебные и юридические последствия.