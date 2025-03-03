Песков назвал незаконными попытки изъять российские активы

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Попытки некоторых стран изъять замороженные российские активы являются незаконными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Подобные действия не могут остаться без последствий очень серьезных. Конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и если будут попытки реализации, то они будут иметь очень серьезные судебные и юридические последствия", – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Как подчеркнул Песков, в последнее время появляется все больше и больше заявлений относительно вероятного изъятия замороженных активов РФ. Трезвых рассуждений о том, что эти действия неправильные и могут подорвать доверие международных инвесторов, немного, отметил представитель Кремля.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны, принявшие участие в саммите в Лондоне, не смогли выработать единого мнения касательно использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Он счел невысокой вероятность изъятия активов РФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал соглашение по кредитной сделке с Великобританией за счет доходов от замороженных активов России. Полученные деньги пойдут на усиление обороноспособности страны, в частности на производство оружия, уточнил он.