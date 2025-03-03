Премьер Польши Туск заявил о разногласиях в Европе по поводу активов РФ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Страны, принявшие участие в саммите в Лондоне, не смогли выработать какого-либо единого мнения касательно использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Некоторые очень опасаются каких-либо последствий – для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи", – цитирует Туска ТАСС.

Он назвал невысокой вероятность того, что активы РФ будут изъяты. В связи с этим польский премьер призвал сконцентрироваться хотя бы на том, чтобы в июне продлить антироссийские санкции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение по кредитной сделке с Великобританией. Средства при этом поступят за счет доходов от замороженных активов РФ. По словам Зеленского, полученные деньги пойдут на усиление обороноспособности страны, в частности, на производство оружия на Украине.

Британские власти также выделят Украине более двух миллиардов долларов военной помощи по подписанному странами экономическому соглашению. Средства пойдут на закупку пяти тысяч противовоздушных ракет для систем ПВО.