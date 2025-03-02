Макс заявил, что Зеленский и лидеры ЕС устраивают шикарные ужины во время конфликта

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Предприниматель и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что политические лидеры Евросоюза и президент Украины Владимир Зеленский устраивают "шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах".

"Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?" – написал миллиардер в социальной сети X.

Ранее украинский лидер посетил Лондон после прерванной поездки в США, где он вступил в перепалку с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Британский премьер Кир Стармер выразил поддержку Зеленскому обняв его при встрече. По мнению местных изданий, таким образом премьер Великобритании показал, что его государство находится на стороне Киева.

Во время визита Зеленский подписал соглашение по кредитной сделке с Великобританией. По его словам, средства поступят за счет доходов от замороженных активов РФ. Он добавил, что средства помогут усилить обороноспособность Украины.