Маск назвал отказ Зеленского от прекращения огня бесчеловечным

Фото: 123RF/buzzfuss

Предприниматель и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск назвал жестоким и бесчеловечным отказ президента Украины Владимира Зеленского от скорейшего прекращения огня.

"Я говорил более двух лет назад, что Украина должна либо стремиться к миру, либо нести тяжелые потери без каких-либо приобретений. Последнее (тогда. – Прим. ред.) было выбором Зеленского. Теперь он хочет сделать это снова", – написал Маск в соцсети X.

Ранее предприниматель прокомментировал видео, на котором глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс отчитали Зеленского. По словам Маска, президент Украины уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов.