Илон Маск заявил, что Джей Ди Вэнс будет следующим президентом США

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Следующим президентом США станет действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Такое мнение высказал глава департамента по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) Илон Маск в социальной сети X.

"Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент", – заявил миллиардер, комментируя публикацию пользователя о диалоге между Вэнсом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером на тему свободы слова в Соединенном Королевстве.

Джей Ди Вэнс ранее занимал пост пост сенатора от штата Огайо. После победы Дональда Трампа на выборах президента США он был назначен вице-президентом.

Ранее Маск выступил с призывом о проведении президентских выборов на Украине. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Верховная рада проголосовала в поддержку продления полномочий украинского президента Владимира Зеленского.