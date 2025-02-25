Маск в ответ на продление полномочий Зеленского призвал провести выборы

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Американский бизнесмен и глава департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск выступил с призывом о проведении президентских выборов на Украине.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Верховная рада проголосовала в поддержку продления полномочий украинского президента Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

"Проведите выборы", – высказался Маск в социальной сети X.

При этом постановление в Верховной раде ранее провалилось. Тогда его поддержали 218 парламентариев при 226 необходимых. После этого был создан новый проект похожего содержания.

Принять его удалось лишь со второго раза. В ходе заседания Верховной рады, которое состоялось во вторник, 25 февраля, за документ проголосовали 268 депутатов.

Экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров подчеркнул в беседе с агентством, что провал голосования свидетельствует о потере Зеленским поддержки, что в скором времени приведет и к потере власти.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал украинского лидера диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране. Он призвал Зеленского к оперативным действиям.

Маск также отмечал, что Зеленский отдает себе отчет в том, что он, вероятнее всего, проиграет в президентских выборах на Украине. Он подчеркивал, что Трамп действует правильно, игнорируя украинского лидера.

