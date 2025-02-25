Верховная рада Украины повторно рассмотрит продление полномочий Зеленского

Фото: 123RF/wladyslawmus

В Верховной раде Украины проведут повторное рассмотрение постановления о продлении полномочий главы страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинского депутата Ярослава Железняка.

Как он отметил, постановление уже проваливалось на голосовании. Тогда его поддержали 218 парламентариев при 226 необходимых. После этого был создан новый проект похожего содержания.

"Профильный комитет повторно рассмотрел "постановление о демократии" и так же повторно одобрил. Поэтому дальше должны сегодня уже снова проголосовать", – отметил Железняк.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал украинского лидера диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране. Он призвал Зеленского к оперативным действиям.

В противном случае, по мнению главы США, Зеленский может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в украинских опросах крайне мала.

Вместе с тем в Москве неоднократно указывали на окончание срока президентства Зеленского в 2024 году, в связи с чем его власть больше не является легитимной. В частности, Владимир Путин отмечал, что в Конституции Украины нет способов продления полномочий президента страны, даже с помощью военного положения.

