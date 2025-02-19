Трамп заявил, что Украине нужны выборы для места за столом переговоров

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Украина должна провести выборы легитимного президента, если она хочет получить место за столом переговоров, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Где же лидер на Украине? Я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упaл до 4%. Стрaна разорвана в клочья", – сказал Трамп.

Американский лидер напомнил, что это требование не только американской стороны, но и других стран. Кроме того, Трамп оказался разочарован позицией президента Украины Владимира Зеленского по переговорам России и США в Саудовской Аравии. Сам американский президент расценил беседу Москвы и Вашингтона как "очень хорошую".

Ранее США уже требовали от Украины провести не только президентские, но и парламентские выборы до конца года. Это важно в контексте скорейшего перемирия с Россией, отмечали в Вашингтоне.



В ходе прошедших 18 февраля в Эр-Рияде переговоров стороны якобы предложили мирный план по Украине, который включает в себя три ступени, писали СМИ. Одним из основных условий, в частности, было проведение выборов.

Позже российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сославшись на американцев, рассказал, что эта информация является фейком.

