Лавров заявил, что США назвали план из трех пунктов по Украине фейком

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

США сообщили, что информация о плане из трех пунктов по урегулированию украинского конфликта является фейком. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями американской администрации в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Лавров также спросил у делегации США, что значат слова спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога о существовании "нетипичного плана" по урегулированию на Украине. Ему ответили, что это тоже фейк.

Взаимопонимание России и США по определенному кругу вопросов не означает сближения позиций, уточнил министр. Он также добавил, что Москва и Вашингтон договорились раз и навсегда решить проблему работы дипломатических миссий.

Ранее журналист Джеки Хайнрич со ссылкой на источники писала, что Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, который якобы включает в себя прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения.

Она утверждала, что Москва и Вашингтон якобы считали проведение выборов на Украине одним из основных условий для достижения успеха на переговорах по урегулированию конфликта.

Встреча российской и американской делегаций прошла 18 февраля в Эр-Рияде. Москву представляли Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. В состав делегации США вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Как отметил Ушаков, переговоры прошли неплохо. Он обратил внимание, что РФ и США договорились учитывать интересы друг друга, хотя говорить об их сближении пока трудно.