Переговоры делегаций РФ и США начались в Эр-Рияде

Фото: ТАСС/Артем Попов

Переговоры российской и американской делегаций начались в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщает ТАСС.

Делегации встретились за столом в принадлежащем королевской семье дворце Дирия, который находится в комплексе Альбасатин.

Переговоры начались без вступительных речей в присутствии представителей СМИ.



На переговорах Россию представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. С американской стороны участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Россия и США обсудят восстановление своих отношений, организацию переговоров Владимира Путина и президента Штатов Дональда Трампа, а также запуск процесса урегулирования на Украине во время встречи в Эр-Рияде, отмечал ранее Ушаков.

По версии журналистов, после урегулирования кризиса линия фронта может быть заморожена. Освобожденные территории останутся за Россией, а спорные вопросы будут решаться следующие 10–15 лет, считают СМИ. Кроме того, Украина сможет стать членом Евросоюза, но откажется от членства в НАТО, прогнозируют журналисты.

Ушаков, рассказывая о будущей встрече, подчеркивал, что российская делегация приехала на переговоры в Эр-Рияд с серьезным подходом. Он также уточнял, что это будет только двустороннее обсуждение между Москвой и Вашингтоном.

До этого состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ходе общения главы стран обсудили ситуацию на Украине.

В свою очередь, Путин сообщил о готовности принять в России американских должностных лиц, в том числе по решению украинского вопроса. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, рассказал пресс-секретарь президента РФ.