Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и РФ

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Киев не будет признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас", – цитирует его РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Он уточнил, что, "наверное, там есть двусторонний трек". Лидер Украины признал, что Штаты могут это делать, если у них есть двусторонние вопросы. По его словам, они и ранее об этом говорили, но теперь стали это делать публично.

Зеленский подтвердил, что его делегация прибудет в Саудовскую Аравию, но этот визит не будет связан со встречей Вашингтона и Москвы. Также он планирует спросить у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, знает ли он что-то про переговоры США и РФ.

"Просто интересно", – заключил украинский президент.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков уже вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США.

Америку будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Встреча состоится 18 февраля. Переговоры будут посвящены не только украинскому урегулированию, но и восстановлению всех российско-американских отношений, а также организации встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.



Зеленский планирует посетить Саудовскую Аравию лишь на следующий день, 19 февраля. Встречи с российскими официальными лицами не запланированы.

