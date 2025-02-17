AFP: Зеленский посетит Саудовскую Аравию 19 февраля

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Украинский президент Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию с рабочим визитом в среду, 19 февраля. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

По данным журналистов, глава Украины прибудет в Саудовскую Аравию на следующий день после переговоров США и России. При этом на прошлой неделе Зеленский говорил о планах своего визита в Саудовскую Аравию. Он подчеркивал, что не намерен встречаться там с российскими представителями.

Вместе с тем украинская делегация уже прилетела в Саудовскую Аравию для подготовки визита Зеленского. Правительственная делегация встретилась с почти сотней местных предпринимателей и обсудила с ними различные инициативы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Они вошли в делегацию по поручению Владимира Путина.

Встреча представителей двух государств будет посвящена, в частности, подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию, а также восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.

