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Украинская делегация прилетела в Саудовскую Аравию для подготовки визита украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По ее словам, правительственная делегация встретилась с почти сотней местных предпринимателей и обсудила с ними инициативы в сферах энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры, а также инвестиционные проекты.

Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным с "позиции силы". Он добавил, что Киев прежде всего рассчитывает на американскую поддержку в ходе украинского конфликта.

По словам Зеленского, Украина имеет крайне низкие шансы на выживание без военной поддержки США. Он также выразил обеспокоенность тем, что без помощи США Украина станет уязвима перед Россией в будущем.

