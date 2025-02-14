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14 февраля, 19:08

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Bloomberg: Зеленский готов к переговорам с Путиным с "позиции силы"

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным с "позиции силы". Об этом сообщает Bloomberg.

Зеленский уточнил, что Украина готова к переговорам с США, а после них возможны переговоры с Россией. Он добавил, что Киев прежде всего рассчитывает на американскую поддержку в ходе украинского конфликта.

Ранее СМИ писали, что в состав переговорной группы по Украине от России могут войти помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин и главный исполнительный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет предположил, что европейские страны могут принять участие в возможных переговорах между РФ, США и Украиной по вопросу урегулирования конфликта.

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