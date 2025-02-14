Пентагон допустил, что в переговорах по украинскому кризису может участвовать Европа

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Страны Евросоюза (ЕС) могут стать участниками возможных переговоров между Россией, США и Украиной по вопросу урегулирования конфликта. С таким предположением выступил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Я думаю, что переговоры должны вести президент США, президент РФ Владимир Путин, Владимир Зеленский и, вероятно, Европа, которая также будет участвовать в этих дискуссиях", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Хегсет отметил, что собирается "привнести реализм в ожидания союзников США". Он также обратил внимание, что придерживается той позиции по поводу вступления Украины в НАТО, которую Штаты заняли с начала участия в контактной группе по украинскому кризису.

Ранее глава оборонного ведомства США указывал, что для начала переговоров по Украине уступки от России не требуются. Он уточнял, что ни РФ, ни Украина не получат все, что хотят, по итогам переговоров об урегулировании.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил, что ждет не уступок России, а завершения текущего конфликта.

Ранее глава государства анонсировал сразу две встречи представителей США, России и Украины по урегулированию конфликта. Одна из них, по его словам, должна пройти 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, вторая – на следующей неделе в Саудовской Аравии.