Трамп сообщил, что верит в намерения Путина по Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что верит Владимиру Путину в его намерениях касательно Украины. Об этом он рассказал при общении с журналистами в Белом доме.

"Я верю, что он хочет мира. Я верил президенту Путину, когда говорил с ним вчера (12 февраля. – Прим. ред.). Я его хорошо знаю, я думаю, он бы мне сказал, если бы не хотел", – цитирует Трампа РИА Новости.

Глава Белого дома добавил, что правильнее было сначала позвонить Путину, а не украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, необходимо было понять, хочет ли российская сторона заключить сделку.

Трамп также подчеркнул, что Украина будет участвовать в потенциальных переговорах по урегулированию конфликта.

Президент США провел телефонный разговор с Владимиром Путиным вечером 12 февраля. Их переговоры длились 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил Зеленскому.

После этого Трамп заявил, что Зеленский и Путин хотят мира. Он назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.