Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своей соцсети Truth Socia.

"Разговор прошел очень хорошо", – говорится в публикации.

Американский лидер утверждает, что Зеленский хочет мира, как и Владимир Путин. В ходе общения они обсудили множество тем, связанных с конфликтом, уточнил Трамп.

"Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!" – добавил Трамп.

Ранее в офисе украинского президента также подтвердили телефонный разговор Зеленского и Трампа. Как уточнил советник лидера Украины Дмитрий Литвин, беседа длилась около часа.

До этого Трамп поговорил по телефону с Путиным. Их разговор продолжался 1,5 часа, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Главы государств обсудили ситуацию на Украине, также Трамп высказался за остановку боевых действий и урегулирование мирными средствами.