В Совбезе РФ заявили о сохранении возможности мирного урегулирования на Украине

Фото: depositphotos/mariakarabella

Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что кризис на Украине возможно разрешить мирными средствами, передает ТАСС.

"Возможность направить развитие событий по другому, мирному пути была всегда – и в 2004 году, и в 2014, и в 2015, и в 2022-м, и после. Есть она и сейчас", – подчеркнул Шевцов.

Однако для этого, по словам заместителя секретаря СБ РФ, необходимы "кардинальные изменения в подходах" Запада. Те страны должны быть готовы устранить реальные причины украинского конфликта, а также "признать сложившиеся на земле реалии".

При этом Шевцов подчеркнул, что у России не было бы нужды начинать СВО, если бы Украина и Запад честно выполняли минские договоренности.

"Думаю, народ, живущий на территории современной Украины, имеет полное право потребовать от киевских властей и их западных хозяев ответа за этот преступный обман, который уже привел к бегству за рубеж населения и потере значительной части территории", – заключил заместитель секретаря СБ РФ.

Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что для урегулирования украинского кризиса Западу необходимо обсудить отмену антироссийских санкций.

По его словам, западным странам придется обсуждать и другие вопросы, среди которых "вся ситуация с безопасностью в Европе", контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность.

